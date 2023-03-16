Два вагона поезда повреждены на белгородском вокзале из-за обстрела ВСУ Baza: два вагона поезда повреждены на белгородском вокзале из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два вагона восстановительного поезда повреждены на вокзале в Белгороде в результате обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, один из сбитых снарядов упал в районе 3-го пути и детонировал. На месте образовалась воронка размером 1 кв.м.

Кроме того, канал сообщает, что осколками повреждено 21 окно и обшивка в двух вагонах, перебит провод высоковольтной линии. В самом городе повреждено несколько зданий и автомобилей. По данным Baza, обстрел производился со стороны села Казачья Лопань в Харьковской области.

Ранее обстрелам подверглось село Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли город Шебекино. По словам Гладкова, в городе загорелась местная подстанция, также ущерб получили жилые дома, гаражи и автомобиль, пострадавших нет.

В феврале губернатор сообщал, что власти начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Так там отреагировали на народные сходы жителей по этому вопросу. Гладков подчеркнул, что «сложные жизненные ситуации» каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке.