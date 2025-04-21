Два украинских БПЛА атаковали российский регион МО России: два украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Фото: МО РФ

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, передает пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве указали, что над регионом уничтожили два украинских беспилотника.

С 20:55 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — отметили в ведомстве.

Ранее военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что тактика украинских войск в ходе атак на Белгородскую область уже вырисовалась. По его словам, ВСУ переходят на данном участке к активной обороне.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Он добавил, что в городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, при его падении и взрыве вспыхнула хозяйственная постройка, никто не пострадал. Село Мокрая Орловка Грайворонского округа было также атаковано двумя беспилотниками.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он информировал, что украинские солдаты обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.