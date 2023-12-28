Два украинских беспилотника попытались атаковать Крым Минобороны: силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над полуостровом Крым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что Киев при помощи летательных аппаратов пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, — отметили в ведомстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что по мере продвижения ВС России в зоне СВО число атак ВСУ на ВМФ РФ в Черном море может возрасти. Парламентарий добавил, что таким образом Киев попытается доказать Западу, что украинская армия еще на что-то способна.

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада. Он предположил, что удары на российские объекты планируются в США и Великобритании, а для успеха операции пытаются применять средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения Запада, крылатые ракеты.