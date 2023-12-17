Двое жителей Подмосковья обокрали магазин техники на сумму более 1 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Преступники из поселка Красково под Люберцами вынесли порядка 46 мобильных телефонов и 11 ноутбуков. В настоящий момент их разыскивает полиция.
По информации канала, ночью двое мужчин взломали рольставни и металлические решетки, проникнув внутрь магазина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
В Москве тем временем был ограблен интим-салон. Пожилой мужчина решился на преступление и попал на камеру видеонаблюдения, поэтому его быстро вычислили. Он нанес ущерб магазину в размере 2600 рублей. После задержания пенсионер признался в содеянном. Ранее его не привлекали к уголовной или административной ответственности.
Также сообщалось о задержании «серийной» воровки из Подмосковья. Женщина обокрала пять продуктовых магазинов. Задержанная приходила в супермаркеты и складывала в рюкзак сыр и колбасу, не стесняясь при этом камер видеонаблюдения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.