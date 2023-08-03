Два тайника с боеприпасами и гранатометом нашли в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция совместно со спецназом Росгвардии обнаружили два тайника с боеприпасами в населенных пунктах в ЛНР, сообщили в пресс-службе МВД по республике в беседе с «Лента.ру». Схроны были найдены в бывшей насосной станции в поселке Фрунзе и в лесополосе около села Обозного.

Сотрудниками ОМВД России «Славяносербский» проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий совместно с Росгвардией. В поселке Фрунзе правоохранителями в бывшей насосной станции обнаружены и изъяты боеприпасы, — сообщили в ведомстве.

В первом тайнике спрятали 30 мин, 57 гранат и 192 патронов, второй содержал взрыватели к минам и ручной противотанковый гранатомет РПГ-78. Силовики уничтожили боеприпасы на месте, а гранатомет был направлен на исследование в региональный экспертно-криминалистический центр МВД.

Ранее стало известно, что в Херсонской области обнаружен оружейный тайник. В нем находились автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейскую разгрузку, а также гранаты РГД-5 и ВОГ-25П

Позднее на территории Запорожской области сотрудники силовых структур нашли схрон с оружием, стоящим на вооружении в странах НАТО. Кроме этого, правоохранительные органы предотвратили ряд диверсий в регионе.