Два спортивно-патриотических центра построят в Самарской области

https://static.news.ru/photo/30e857ee-649f-11eb-863d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Многофункциональные «Центры прогресса бокса» планируют построить в Самаре и Жигулёвске. Современные, хорошо оснащённые центры должны стать местом притяжения для молодёжи. Занятия в них будут бесплатными. Вопросы, связанные с их строительством, обсудили генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Мы должны привить нашей молодёжи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодёжь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксёрская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, — приходите в секции бокса и избавляйтесь от неё в ринге. А не на улицах, нарушая наш конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила, и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем, — отметил Кирилл Щекутьев.

Каждый спортивный центр, площадью в 6 тыс. кв. метров, вместит в себя несколько тренировочных и соревновательных залов с трибунами для зрителей, а также специализированные медпункты, конференц-залы и административные помещения. В них разместятся не только секции бокса, но и тхэквондо, греко-римской борьбы и художественной гимнастики. Для детей до 18 лет занятия будут бесплатными. Помимо спортивных секций в центрах будут предусмотрены и классы патриотического воспитания.

Не каждый мальчишка или девочка станут чемпионами, хоть и будут к этому стремиться, но стать достойными людьми и гражданами своей страны они обязаны, — заявил Дмитрий Азаров.

Как писал NEWS.ru, в Москве прохожие смогут с улицы наблюдать за поединками в центре самбо и бокса, который будет возведён в «Лужниках». Для этого в здании будут смонтированы зеркальные потолки, а на стенах — наклонные отражающие панели, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Следить за ходом тренировок можно будет также благодаря витражному остеклению, отметил он. По его словам, оригинальное архитектурное решение станет «фишкой» спортивного центра.

Глава департамента добавил, что комплекс станет не только площадкой для тренировок и подготовки спортсменов, но и центром проведения соревнований самого высокого уровня вплоть до крупнейших мировых.