Два спасателя погибли на месте обрушения дома в Балашихе

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Два спасателя погибли на месте обрушения дома в Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, еще четверо пострадали.

При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли, — сообщили в МЧС.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на которое попало повторное обрушение многоэтажки в Балашихе, пострадавшей ранее от взрыва газа. По его информации, в этот момент спасатели пытались поднять плиты, которые завалили квартиру на третьем этаже. Под ними находятся женщина с пятилетней дочкой.

Информация о взрыве подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, полностью обрушились три этажа. Повреждения получили по меньшей мере 10 квартир, фиксировалось сильное задымление.

Telegram-канал «112» сообщал, что в многоэтажке произошло повторное обрушение. На месте происшествия работали спасатели, которые оказались под завалами.

По данным Telegram-канал Mash, в результате случившегося погибли два человека, трое пострадали. Позже в экстренных службах сообщили, что число погибших увеличилось до трех. Спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины. В пункты временного размещения эвакуированы 170 человек.