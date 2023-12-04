Два сотрудника МЧС были тяжело ранены при атаке украинского дрона В Херсонской области два сотрудника МЧС пострадали в результате удара дрона ВСУ

Фото: t.me/aakherson

Два сотрудника МЧС России получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Херсонскую область, сообщил в Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. По его словам, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Уже сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных, — заявил Алексеенко.

Он добавил, что накануне вечером украинская армия с помощью дрона атаковала автомобиль мирного жителя поселка Рогачики. Мужчину госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями. По словам Алексеенко, с начала года жертвами украинских атак стали 78 жителей Херсонской области, среди которых есть женщины и дети.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего на ней возник пожар. Украинские военные применили беспилотники для удара. Незадолго до возгорания в городе были слышны звуки системы противовоздушной обороны. На предприятии загорелся один из резервуаров хранилища. Впоследствии пожарные ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.