Спуск из окна по простыням закончился для собутыльников переломами Двое екатеринбуржцев получили переломы ног после спуска по простыням

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге двое мужчин получили переломы ног, когда спускались по простыням со второго этажа жилого дома на Билимбаевской улице, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, пострадавших в квартире запер собутыльник.

Оказавшись в ловушке, мужчины решили действовать радикально: они перевязали простыни, сбросили их через балкон и стали спускаться по ним вниз, но рухнули и сломали стопы. Их заметили сотрудники ДПС: они остановились помочь, а прохожие вызвали скорую помощь. Обоих госпитализировали.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали жителя дома на улице Бехтерева, который ушел в запой в период с 18 по 28 января. Все это время он избивал свою знакомую, она скончалась от полученных травм. Против мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

До этого в Москве подросток рассказал об избиении на хоррор-квесте. По его словам, он пришел на игру с сестрой и подругой. Компанию не выпускали, даже когда они просили об этом и показывали специальный жест на камеру, за которой должны следить администраторы. Пострадавший отметил, что его били кулаками и ногами, а также прыгали на нем. После квеста подросток не мог ходить несколько дней, а все тело покрылось синяками.