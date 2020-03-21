https://static.news.ru/photo/26ce9484-6c35-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan /Global Look Press

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у двух человек выявлены случаи коронавирусной инфекции.

Оба случая завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии, — написал глава республики в Instagram.

Заболевшие находятся в клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Определён круг контактных лиц.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 306 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Владимир Киселёв призвал пойти ещё дальше и во время жёсткого карантина вывести на улицы страны армейские патрули.