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Оба школьника из села Доно Забайкальского края, покончившие с собой с интервалом в несколько дней, являлись нормальными детьми. У них не было каких-либо отклонений. Ничего не предвещало трагедии, рассказала глава сельской администрации Надежда Перминова.

По её словам, один погибший рос в полной семье — с папой и мамой. Второго воспитывали опекуны, к нему относились нормально, пишет «Московский комсомолец». После инцидентов полицейские провели собрание в школе, силовики беседовали с родителями, к расследованию подключилась прокуратура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Липецка напал с ножом на жену и двоих дочерей четырёх и 11 лет. В результате младшая девочка погибла. Его супруга и старший ребёнок госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента могла стать ссора между супругами.