Два села в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Из-за обстрела со стороны ВСУ два поселка в Белгородской области временно остались без электричества, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что количество поврежденных домов в селе Теребрено увеличилось до трех.

Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен. В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение подпадают абоненты сел Теребрено и Староселье, — отметил Гладков.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России успешно предотвратили массовую атаку беспилотников ВСУ в ЛНР. Целями украинских БПЛА были объекты энергетической инфраструктуры.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ракетном ударе украинских войск по населенному пункту Новая Маячка. В результате атаки погибли два мирных жителя и еще столько же получили ранения. Кроме того, по словам Сальдо, пострадали военнослужащие, помогавшие с разгрузкой гуманитарной помощи.