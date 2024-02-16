Два самолета едва не столкнулись в небе над Омском Mash: самолеты Ан-72 и Ил-76 едва не столкнулись в небе над Омском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что самолеты Ан-72 и Ил-76 чуть не столкнулись в небе над Омском. По его данным, накануне вечером произошло сближение грузового борта из Караганды и военно-транспортного судна, выполнявшего тренировочный полет.

Как выяснил канал, диспетчеры оперативно среагировали и скорректировали траектории полетов самолетов. Канал отмечает, что после этого борта успешно приземлились на аэродроме.

В январе частный легкомоторный лайнер Piper столкнулся со спортивным самолетом Gyroflug Speed Canard в небе над Швейцарией. Воздушным судам удалось приземлиться. В результате происшествия пострадала одна женщина, она была доставлена в больницу в карете скорой помощи. Всего на бортах самолетов находились пять человек.

Первый самолет благополучно приземлился на аэродроме Эммена, расположенном в швейцарском кантоне Люцерн. Второе воздушное судно совершило посадку на поле в регионе Ваттвиль. Оба самолета получили повреждения в результате столкновения. В частности, были повреждены винты, лобовое стекло и ходовая часть.

До этого два самолета столкнулись в небе над американским штатом Невада во время воздушной гонки. В результате авиакатастрофы два пилота погибли.