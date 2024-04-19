Два российских региона объявили опасность атаки БПЛА Власти Воронежской и Курской областей объявили опасность атаки БПЛА

Фото: МО РФ

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Аналогичное предупреждение на своем канале выпустил глава Курской области Роман Старовойт.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал Гусев.

Старовойт также призвал сограждан сохранять бдительность. Он предупредил, что силы и средства ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По данным ведомства, дрон был самолетного типа.

Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь сообщил, что ВСУ стали применять хитрые полеты беспилотников для поражения целей в России. По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности.

Специалист отметил, что на борту беспилотника будет взрывчатое вещество и украинская сторона попытается попасть им в «критически важный объект» военной или гражданской инфраструктуры, предприятия нефтегазового и оборонного комплекса. Леонков напомнил, что такие дроны уже долетали до Мордовии и Татарстана.