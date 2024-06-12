Два российских десантника героически остановили атаку ВСУ Псковские десантники две недели защищали подбитый танк под обстрелами ВСУ

Фото: МО РФ

Два псковских десантника из 76-й дивизии на протяжении 14 дней защищали подбитый танк и сдерживали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал «ВДВ Псков ZOV». Согласно публикации, российские бойцы все это время корректировали огонь артиллерии под обстрелами украинских военных. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Оборудовав наблюдательный пост в подбитом танке, бойцы гвардейского Черноморского полка две недели вели корректировку огня артиллерии по технике и личному составу противника, — говорится в сообщении.

ВСУ пытались выдавить десантников с позиции при помощи атак FVP-дронами и артиллерийскими снарядами, отметили журналисты. В итоге российским солдатам удалось остановить продвижение противника, за что их наградили государственными наградами, констатировал канал.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры действий подразделения Воздушно-десантных войск России. Были нанесены удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики с помощью FPV-дронов. Беспилотные летательные аппараты запустили на значительном удалении от местоположения оператора дронов.