Два российских аэропорта вводили ограничения на полеты Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги ввели ограничения полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги вводили временные ограничения на полеты воздушных судов во вторник, 12 марта, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, — заявил Кореняко.

Он уточнил, что калужский аэропорт приостанавливал полеты с 02:57 до 05:16 мск. Работа аэропорта Нижнего Новгорода была ограничена с 05:04 до 07:59 мск. За это время в Стригино на запасной аэродром ушел только один самолет. В Грабцево уходов транспорта на запасные аэродромы не было.

Ранее СМИ сообщали, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту марокканского города Танжер. У воздушного судна взорвался правый двигатель. По словам очевидцев, за час до посадки в самолете раздался громкий хлопок в районе правой турбины, после чего его кренило на правую сторону.