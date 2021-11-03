Два региона первыми ввели требование о QR-коде при посадке на самолёт

Хабаровский край и Камчатка вводят обязательное требование по предъявлению QR-кода о вакцинации при посадке в самолёт. Эта мера применяется в России впервые, но пока речь идёт о рейсах внутри этих регионов, заявил глава Камчатки Владимир Солодов в обращении к жителям.

С 23 ноября будут требоваться QR-коды при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчaтского края, а также на часть междугородных маршрутов автобуcов.

Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелётом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность тех, кто будет перемещаться между нашими районами, — говорится в сообщении на сайте правительства Камчатки.

QR-код, полученный с использованием специализированного приложения «Гоcуслуги. Стопкоронавируc» должен подтверждать, что человек получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируcа. Проезд и перелёт будут разрешены при предъявлении сертификата переболевшего (либо QR-кода, который это подтверждает), если с даты выздоровления прошло не больше полугода.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор позволил увеличить количество посетителей массовых мероприятий до 70% вместимости помещений при наличии QR-кодов. При этом подчёркивается, что окончательное решение о проведении мероприятий возлагается на власти конкретного региона.