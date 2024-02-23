Два ребенка провалились под лед на реке Днепр в Смоленске

Два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске, сообщили в Следственном управлении СК по региону. По данным ведомства, о происшествии заявил один из пострадавших детей. Его удалось спасти, поиски второго на данный момент продолжаются, уточнили в управлении.

Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются, — говорится в сообщении.

Ребенок находится в больнице с переохлаждением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (безвестное исчезновение малолетнего).

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок утонул, провалившись под лед в одном из СНТ в Богородском городском округе Подмосковья. Мальчик не заметил отверстий в пруду, сделанных предположительно для того, чтобы рыба не задохнулась. Тонкий лед не выдержал веса ребенка, и он провалился в воду.