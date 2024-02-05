Два ребенка погибли при пожаре в Верхневилюйске

Фото: t.me/mchs_official

Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что бабушка успела вынести из огня только одного внука, которому исполнилось шесть месяцев.

Пожар случился в селе Верхневилюйске. Горел частный дом на 56 квадратных метрах. Из огня бабушка успела вынести только 6-месячного ребенка. Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 10 единиц техники, — заявили в МЧС.

Пресс-служба прокуратуры республики уточнила, что «в результате пожара после доставления в медицинское учреждения погибли двое малолетних детей, 2018 и 2021 годов рождения». Организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В январе аналогичный случай произошел в Канске Красноярского края. Двое детей погибли при пожаре в частном доме — 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка погибших детей получила травмы и была госпитализирована.

Позднее уточнялось, что за январь 2024 года в России при пожарах погибли 46 детей, что на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего жертв ЧП зафиксировано в Москве и Тверской области. Еще трое детей утонули, передавало МЧС России со ссылкой на слова главы ведомства Александра Куренкова.