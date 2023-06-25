Два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии

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При пожаре в недостроенном доме в селе Нартан в Кабардино-Балкарии погибли двое детей, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления МЧС. По информации ведомства, возгорание было локализовано спустя 28 минут с момента поступления сигнала, однако детей спасти не удалось. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. Обстоятельства произошедшего выясняются.

25 июня в 16:20 поступило сообщение о том, что в селе Нартан по улице Доловых произошел пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16:48 пожар был локализован. Площадь пожара составила 200 кв. м. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что к тушению пожара были привлечены 19 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС уточнили, что двое из них — дети.