Два ребенка погибли при ДТП в Нальчике Прокуратура Кабардино-Балкарии: трое человек погибли в результате ДТП в Нальчике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ДТП на ул. Канукоева в Нальчике погибли трое человек, включая двух несовершеннолетних, передает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что 2 июня 2024 года в период между 19:00 и 19:30 на ул. Канукоева в г. Нальчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибло 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Еще три человека пострадали в результате инцидента. Их доставили в местную больницу с различными телесными повреждениями, отметили в прокуратуре.

Ранее автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с грузовой «Газелью» в Бабаюртовском районе Дагестана, в результате ДТП погибли три человека. Легковая машина двигалась в составе свадебного кортежа. 21-летний водитель «Гранты» выехал на встречную полосу, в результате чего в машину въехала «Газель». Жертвами ДТП оказались два местных жителя, а также сам водитель «Лады».

До этого Telegram-канал «В курсе 22» писал, что в Алтайском крае мужчина, управлявший внедорожником, переехал нескольких пешеходов. В момент наезда он находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили журналисты. Один из пострадавших впал в кому, второй получил перелом.