Два реактора Запорожской АЭС перевели в режим горячего останова

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Два реактора Запорожской АЭС были переведены из режима холодного останова в горячий, рассказал журналистам ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В разогрев пустили пятый и шестой реакторы. По словам Карчаа, станция в настоящий момент работает на теплоотдачу, энергию она не генерирует. Он также пояснил особенности перевода реактора из режима холодного останова в горячий.

Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны, не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло. Это результат усилий сотрудников станции, помощи и сопровождения процессов со стороны концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом», результат политической воли власти, — заявил Карчаа.

Он добавил, что реальные риски со стороны Украины по ЛЭП, теплосетям и не только сохраняются. В случае, если они будут нанесены, реактор нужно будет расхолаживать на дизель-установках.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС начала переходить под юрисдикцию «Росэнергоатома», рассказал журналистам глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Он подчеркнул, что для местных жителей и сотрудников станции вводятся специальные социальные и зарплатные проекты.

Как заметил Волга, работа по интеграции АЭС и персонала стартовала после прихода российской эксплуатирующей организации.