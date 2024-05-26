Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны России. Попытка атаки была пресечена около 16:30 по московскому времени.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области, — сообщили в Минобороны.
Ранее российская ПВО уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и области погибли четыре мирных жителя. Также 12 человек ранены, в том числе восьмилетний мальчик.
Также в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу доставлены двое раненых, оба в тяжелом состоянии: у мужчины — осколочные ранения туловища и конечностей, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Их прооперировали, сейчас они находятся в реанимации.