Два реактивных снаряда «Ольха» сбили над российским регионом Два реактивных снаряда «Ольха» сбили над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны России. Попытка атаки была пресечена около 16:30 по московскому времени.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области, — сообщили в Минобороны.

Ранее российская ПВО уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и области погибли четыре мирных жителя. Также 12 человек ранены, в том числе восьмилетний мальчик.

Также в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу доставлены двое раненых, оба в тяжелом состоянии: у мужчины — осколочные ранения туловища и конечностей, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Их прооперировали, сейчас они находятся в реанимации.