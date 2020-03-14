https://static.news.ru/photo/61727230-65f6-11ea-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики проверят работника чукотского рудника «Купол» на заражение коронавирусом нового типа, рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство получило экстренное сообщение о возможном инфицировании 13 марта.

Сотрудник 29 февраля вернулся в РФ из итальянской Вероны. 2 марта он вылетел из Москвы в Магадан, после чего отправился на рудник. 10 марта он узнал, что возвращался на родину в одном самолёте с заболевшим COVID-19, говорится на сайте Роспотребнадзора. На данный момент в России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.