Два предприятия проверили после обнаружения странного пятна на Умбозере

https://static.news.ru/photo/9649d3e8-b15c-11ea-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: РЕГИНФО 51. Мурманск/vk.com

Разливы загрязняющих веществ и утечки технической воды на территории двух крупных предприятий рядом с Умбозером в Мурманской области не обнаружены, сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, специалисты проверили Кировский филиал АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Они изучили гидротехнические сооружения предприятий на предмет повреждений и утечек технической воды, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что предельно допустимая концентрация алюминия в акватории реки Вуоннемйок, впадающей в Умбозеро, превышает норму 67 раз.

Как писал NEWS.ru, 17 июня в пресс-службе регионального МЧС заявили, что появившееся пятно на Умбозере пятно не повлияет на обеспечение водой населённых пунктов, поскольку ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.

На поверхности Умбозера было обнаружено мутно-бирюзовое пятно неизвестного происхождения. Причина окрашивания воды пока не установлена. Был проведён забор проб. На месте был оперативно выполнен облёт территории, также ведётся космический мониторинг со спутника. Над проблемой работает комиссия по ЧС и пожарной безопасности. Так, были приняты решения об усилении мониторинга развития обстановки.

В экстренных службах предположили, что пятно может исходить из заброшенной шахты, которая принадлежит обанкротившемуся ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». На месте происшествия дежурит оперативная группа главка МЧС по региону, спасатели готовы к оперативному реагированию.

Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.