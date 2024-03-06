Два пожарных поезда отправили на тушение склада в Курске после атаки дронов

Два пожарных поезда привлекли к тушению резервуаров на складе горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД). В их составе по 120 тонн воды и по три тонны пенообразователя.

Для помощи пожарным расчётам МЧС в тушении возгорания на территории Михайловского ГОК направлены два пожарных поезда, — сообщили в МЖД.

В комментарии ТАСС московские железнодорожники пояснили, что составы задействованы из Орла и со станции Льгов. Отмечается, что железнодорожная инфраструктура не повреждена. Движение поездов в Курской области производится в штатном режиме.

Украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске утром 6 марта. Дрон попал в резервуар с топливом. В результате первой атаки никто не пострадал. В объектив камеры попал момент, когда пламя и черный дым вздымаются в небо.

Позже местные власти сообщили и о втором БПЛА. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что в результате новой атаки никто не пострадал, а на месте работают оперслужбы. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Спустя время Старовойт сообщил о работающей в небе над Курском и областью системы ПВО. Также он попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть кадры повреждений и места прилетов.