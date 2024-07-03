Два поселка в ДНР остались без света после удара ВСУ Приходько: два поселка в ДНР лишились электроэнергии после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Относящиеся к Горловке (ДНР) поселки шахты имени Н. А. Изотова и Мичурина были частично обесточены в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его данным, украинские силы также осуществили сброс взрывоопасного предмета на рынок поселка станции Никитовка.

Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА <...> в поселке станции Никитовка уничтожен легковой гражданский автомобиль, — сообщил Приходько.

Украинские военные 1 июля сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке в ДНР. Инфраструктура автозаправочной станции на Гольмовском повороте получила повреждения. Он расположен на дороге, которая связывает западный Никитовский район с поселком Гольмовский на севере Горловки.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде в северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.