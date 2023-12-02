Два полка Минобороны России обзавелись собственным автопарком Кадыров: полки «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня» получили собственный автопарк

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Новые полки Минобороны России «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня» получили собственную технику, сообщает в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. В распоряжение полков поступили 20 автомобилей «УАЗ Патриот», комплекты спецсредств связи и разведки (БПЛА) последнего поколения. Отдельные машины представлены в боевой модификации, уточнил Кадыров. По его словам, запросам российских военнослужащих уделяется большое внимание, поэтому их вооружение и техника самая современная.

К главным их плюсам также можно отнести повышенную проходимость и высокую мобильность, что для оперативных мероприятий жизненно необходимо. Словом, очень важная и нужная техника, особенно в боевых условиях. <...> Каждый автомобиль оборудован по последнему слову техники, некоторые оснащены различным вооружением, — написал глава республики.

«АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня» были сформированы в июне 2023 года. По словам Кадырова, в него входят военнослужащие с опытом ведения боевых действий. Он тогда отмечал, что более шести тысяч чеченских бойцов из 42-й дивизии действовали в Запорожской области. Кадыров пояснил, что в состав дивизии входят полки «АХМАТ-Россия», «АХМАТ-Чечня», «Север-АХМАТ», батальоны «Запад-АХМАТ», «Восток-АХМАТ» и «Юг-АХМАТ», состоящие из чеченских бойцов.