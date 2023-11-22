Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

Фото: vk.com/ptproc

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области, передает Telegram-канал Baza. Столкновение произошло в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск. Отмечается, что пассажирский поезд Адлер — Пермь с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом.

По данным канала, на место ЧП выехали спасатели. Среди пассажиров были 94 ребенка. По данным Telegram-канала Zvezdanews, пострадавших пока нет.

В пресс-службе МЧС NEWS.ru подтвердили факт столкновения, уточнив, что, по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет, — отметили в МЧС.

22 ноября в столичном районе Бибирево возле отделения «Мои документы» столкнулись два городских автобуса. Один из них догнал другой сзади и не смог вовремя остановиться — лобовое стекло салона оказалось разбито.

1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По словам Богомаза, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации Telegram-канал Mash, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу, была не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Местные жители ранее заявили, что слышали два взрыва с того направления, где произошло ЧП. Позднее в Сети появились первые кадры с места случившегося, которые свидетельствуют о том, что первым сошел с путей локомотив, а вслед за ним еще семь вагонов.