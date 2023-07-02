Два подростка разбились на мопеде в Крыму

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Крыму внедорожник столкнулся с мопедом, погибли два 15-лентних подростка, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Авария произошла накануне вечером в Симферопольском районе. Автомобиль Land Rover, двигавшийся по дороге Симферополь-Николаевка, при совершении обгона в разрешенном месте выехал на встречную полосу и сбил мопед Honda Dio. По данным полиции, мопед ехал с выключенными фарами.

В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл. После удара двухколесный транспорт отбросило на «зебру», в результате чего, помимо мотоциклиста, пострадал один пешеход. Оба были доставлены в больницу. Предполагается, что виновником аварии является водитель мотоцикла, проехавший на красный свет.

В Краснодарском крае, в Усть-Лабинске мотоциклист сбил ребенка на детской площадке и скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с множественными травмами. В тот же день мотоциклист был задержан и арестован на 14 суток.