Два первоклассника под Белгородом выпили жидкость для электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое первоклассников в Старом Осколе Белгородской области отравились, выпив жидкость для электронных сигарет, сообщает местный Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». По данным источника, вещество им передал неизвестный мужчина возле школы.

Канал приводит фото флакончика. Отмечается, что его прислали администрации паблика подписчики.

Информацию об отравлении детей в местной школе подтвердили в региональном УМВД. На сайте ведомства, говорится, что врачи городской больнице сообщили в полицию о случившемся 27 сентября. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.

Накануне стало известно, что мужчина во Владивостоке схватил за руку ученика четвертого класса и попытался затащить его за гаражные боксы. Ребенок сумел отбиться и убежать. Нападение произошло вечером 27 сентября. На вид мужчине с седой бородой 50–60 лет, был одет в голубые джинсы и черное худи. Злоумышленника ищет полиция, разосланы ориентировки.

Также сообщалось о конфликте в подмосковной школе, в результате которого ученик пятого класса остался без пальца. Старшеклассники пытались затащить мальчика в класс, но тот стал упираться руками, в этот момент один из участников драки захлопнул дверь.