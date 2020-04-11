Два пациента с COVID-19 скончались в Чечне

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до трех человек. За минувшие сутки умерли двое пациентов – 82-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Об этом сообщили власти республики. Ранее в регионе было выявлено 36 условно-положительных случаев коронавирусной инфекции, их которых подтвердились 15.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли – 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели – более 378 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне с 5 апреля введён режим полной изоляции. Закрыт въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов.