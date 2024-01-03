Два неразорвавшихся украинских снаряда нашли в Белгороде Мэр Белгорода Демидов: в частном секторе нашли еще два неразорвавшихся снаряда

Фото: t.me/v_v_demidov

В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся украинских снаряда в районе частного сектора, сообщил в Telegram-канале мэр Валентин Демидов. По его словам, один из них уже обезвредили. Территорию оцепили, люди находятся в безопасности.

Еще два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе. Взрывотехники ОМОНа Росгвардии и Министерства обороны уже обезвредили один из них на месте, — написал глава города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в результате обстрела села Солоти пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оказали ребенку необходимую помощь и отпустили домой.

2 января в ходе обстрела Белгорода погиб мужчина — он ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. Еще 11 человек получили ранения, трое из них остаются в больнице. Как подчеркнул Гладков, разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, а также хозяйственных постройках и автомобилях.

Накануне ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и еще один — по населенному пункту Нехотеевка. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил Гладков.