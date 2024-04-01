Два мирных жителя пострадали при обстреле Ясиноватой Мэр Шевченко: двое мужчин получили ранения в результате обстрела ВСУ Ясиноватой

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали мирные жители, написал в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Шевченко. По его информации, ранения получили двое мужчин.

В результате очередного обстрела г. Ясиноватая ранение получили мужчины 1957г.р.и 1965г.р. Будьте предельно осторожны, — отметил он.

Ранее из-за обстрела ВСУ оказалось обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что повреждения также получили газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал, уточнил он.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что Шебекино попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, часть снарядов ударила по окраине города, без света остались два микрорайона. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела со стороны украинских военных, констатировал глава региона.

До этого ВСУ атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших в результате инцидента не оказалось.