Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Токмака

Фото: МО Украины

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Токмака в Запорожской области со стороны украинских военных, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Там отметили, что огонь велся по району вышки сотовой связи, поэтому сейчас со связью в городе наблюдаются перебои.

По уточненной информации, в результате обстрела города Токмака со стороны украинских формирований в 20:30 [мск] 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя, — заявила пресс-служба.

Ранее были опубликованы фото и видео жилого дома в Бердянске Запорожской области, который подвергся атаке украинского дрона. Налет беспилотников ВСУ на населенный пункт произошел 22 декабря. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что БПЛА дважды за вечер атаковали Бердянск.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на Запорожском участке фронта. По его словам, противник вымотан, а инициатива полностью перешла в руки российских военнослужащих.

Кроме того, Балицкий озвучил условия для переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что это станет возможным только после полной капитуляции Киева, иначе проблему решить не удастся.