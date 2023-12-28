Два мирных жителя ДНР получили ранения при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 54 раза обстреляли населенные пункты на территории ДНР, выпустив более 174 единицы различных боеприпасов, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Там отметили, что два мирных жителя получили ранения.

В результате украинских обстрелов повреждены четыре жилых дома в Донецке и девять объектов гражданской инфраструктуры по всем направлениям. Подразделения ВСУ также вели огонь по Горловке, Ясиноватой и Ясиноватскому району ДНР.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что оборонявшие Марьинку подразделения ВСУ отступили в соседнее Курахово, откуда уже эвакуируют архивы украинских ведомств. По его словам, это «отступление, похожее на бегство». До этого, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе пресс-конференции признал, что украинские военные отступили из Марьинки. По словам главкома, этого города «больше нет». Залужный также заявил, что через два-три месяца ВСУ могут оставить Авдеевку.

Накануне военнослужащие Вооруженных сил России успешно перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что в течение суток также были перехвачены и другие боеприпасы иностранного производства, в том числе снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS.