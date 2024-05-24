Два мигранта обворовали нефтепровод на 92 млн рублей Двух мигрантов приговорили к двум годам тюрьмы за кражу нефти на 92 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Барабинский районный суд приговорил двух мигрантов в двум годам и двум месяцам лишения свободы за кражу нефти из нефтепровода, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. По данным следствия, иностранные граждане воровали черное золото у АО «Транснефть». Ущерб составил 92 млн рублей.

Судом установлено, что указанные граждане, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, производили незаконный отбор нефти из магистрального нефтепровода, принадлежащего АО «Транснефть — Западная Сибирь», заполняя приготовленный резервуар похищенной нефтью и перекачивая ее из резервуара в грузовые цистерны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденные также вели учет отгруженной нефти. Они наблюдали за окружающей обстановкой и не допускали посторонних лиц в нежилое помещение с установленным резервуаром.

Ранее во Владивостоке начальницу отдела полиции по вопросам миграции обвинили в халатности за незаконное продление срока пребывания в России мигранту, который до этого был осужден и выдворен за пределы страны. Подчеркивается, что после этого мужчина создал банду, на счету которой несколько преступлений по тяжким статьям.