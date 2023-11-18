Два медика пострадали при повторной атаке беспилотка ВСУ у ТЦ в Донецке Пушилин: два медика пострадали при повторной атаке беспилотка ВСУ у ТЦ в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины во второй раз сбросили взрывоопасный предмет с дрона у торгового центра «Галактика» в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это произошло, когда медики оказывали помощь одному из пострадавших при первом налете БПЛА. В итоге два медработника получили травмы.

Ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения, — уточнил Пушилин.

Ранее мэр Донецка рассказал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство у ТЦ в Петровском районе. Ранения получили мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения.

В этот же день украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов. Среди прочего на населенные пункты обрушились кассетные, «натовские» снаряды калибра 155 миллиметров.

До этого в результате обстрела Донецка в Кировском районе города погибла женщина. Еще пять человек получили ранения. До этого ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате, по словам мэра, получил ранение четырехмесячный мальчик. Малыша госпитализировали в Республиканский травматологический центр.