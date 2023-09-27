Малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС. Основным ударным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрельбовый комплекс с восемью крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Оникс». Корабли войдут в состав Тихоокеанского флота России.
На Амурском судостроительном заводе проходит церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр «Каракурт» «Ржев» и «Удомля», — говорится в сообщении.
14 сентября во Владивостоке состоялась торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета «Резкий» проекта 20380, который был произведен на Амурском судостроительном заводе. Корабль включили в состав Тихоокеанского флота по итогам подписания акта о приеме корвета от промышленности и поднятия Андреевского флага по приказу Главкома ВМФ Николая Евменова.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота заявил о включении в состав Военно-морского флота России до конца года 12 кораблей. Глава военного ведомства отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями. По словам Шойгу, Министерство обороны последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ РФ.