Никита Чайка

Два малых ракетных корабля спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду ракетные корабли «Ржев» и «Удомля»

27 сентября 2023 в 12:07

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия. Хабаровский край. Комсомольск-на-Амуре. Малый ракетный корабль «Ржев» во время церемонии спуска на воду на Амурском судостроительном заводе.