Два маломерных судна столкнулись в море под Астраханью

Фото: shutterstock.com

В Каспийском море под Астраханью столкнулись два маломерных судна. В результате произошедшего несколько человек пострадали, сообщили представители регионального ГУ МЧС. Столкновение произошло в 17:20 по местному времени (16:20 мск), передает ТАСС.

В оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновении двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие, — говорится в сообщении ведомства.

Позднее выяснилось, что в результате столкновения погиб один мужчина. Он скончался до приезда медиков. Управляющий вторым судном не пострадал.

Ранее у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек, судьба остальных людей неизвестна.

Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.