В Краснодаре дети напали на пенсионера с камнем и бутылкой В Краснодаре нашли детей, которые кинули в 82-летнего мужчину камень и бутылку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре два мальчика возле подъезда ударили пенсионера палкой по голове, бросили в него камень и стеклянную бутылку, сообщили в краевом ГУ МВД. Пострадавшему мужчине 82 года. Личности несовершеннолетних установлены.

1 января 2024 года 82-летний краснодарец возвращался домой и по пути встретил двух мальчиков, которые собирали в мусорном контейнере использованные пиротехнические изделия. Один из них ударил палкой по голове пенсионера, затем они начали его преследовать и кинули в сторону пенсионера камень и стеклянную бутылку, попав в ногу, после чего скрылись, — сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что мальчикам 8 и 10 лет, они братья, на учете не состояли. Дети в содеянном признались. Отмечается, что возможно их возьмет на контроль отдел по делам несовершеннолетних.

На кадрах видно, что мужчина стоял у входной двери подъезда с тростью. Сначала младший кинул в него камень, а затем старший изо всех сил швырнул в пожилого человека бутылку со словами: «Дядя, хочется оценить?»

Ранее в одном из баров Екатеринбурге участники вспыхнувшего конфликта стали закидывать бутылками и стаканами других посетителей и персонал. Один из сотрудников поранился осколками. Агрессоры угомонились только тогда, когда прозвучал выстрел.