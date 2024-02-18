«Два майора»: ВС РФ вошли на южную окраину Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авторы Telegram-канала «Два майора» заявили, что российские войска вошли на южную окраину населенного пункта Работино в Запорожской области. В публикации канала отмечается, что за последние двое суток Вооруженные силы РФ продвинули фронт на два километра на Запорожском направлении. В Министерстве обороны России эти данные не комментировали.

Наши ворвались на южную окраину Работино. Идут тяжелые бои, — говорится в сообщении канала.

«Два майора» также написали, что Вооруженные силы Украины не успевают подготовить рубежи обороны, погодные условия сказываются на подвозке боеприпасов. Также авторы Telegram-канала указали на то, что работа украинской ствольной артиллерии «практически не ощущается». По сведениям канала, аналогичная ситуация происходит в работе украинских FPV-дронов.

Кроме того, распутица мешает ВСУ перебрасывать резервы, что дает возможность забирать квадрат за квадратом без особых усилий, — пишут «Два майора».

Ранее председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, ВС РФ заняли укрепления противника в районе населенного пункта Работино. Минобороны РФ это не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» информировал со ссылкой на источник, что 17 февраля в районе Работино начались ожесточенные бои. Канал указывал, что подразделения российских десантников и мотострелковой дивизии под прикрытием артиллерии начали выбивать ВСУ из посадок, в которых украинские военные окопались после окончания контрнаступления. Минобороны России эти сведения также не комментировало.