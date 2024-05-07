Два лжесотрудника ФСБ похитили бизнесмена и обворовали его склад Kub Mash: в Краснодаре двое мужчин похитили бизнесмена и украли его товар

Два человека, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, похитили в Краснодаре бизнесмена и ограбили принадлежащий ему табачный склад на 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Похитители не попали ни на одну из камер наблюдения, поэтому по горячим следам отследить их не удалось.

Двое неизвестных мужчин напали на 41-летнего предпринимателя из Краснодара днем. Представившись сотрудниками спецслужб, они посадили его в автомобиль, надели наручники и изъяли ключи от склада.

Как пишет канал, один из злоумышленник остался в автомобиле, а другой поехал «обносить» склад. Преступник вынес товара на сумму в 1 млн рублей, предварительно отключив сигнализацию. После этого бизнесмена отпустили, в тот же день потерпевший написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили в Москве инвалида по слуху и жестоко избивали его несколько часов. Этому предшествовало общение с девушкой на сайте знакомств. Они договорились встретиться, однако на месте его ждали двое мужчин.

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