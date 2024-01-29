Два контрактника из Прикамья погибли в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое военных из Прикамья, вступивших в Вооруженные силы России по контракту, погибли в зоне проведения военной операции на Украине, сообщили в пресс-службах Очерского городского округа и Частинского муниципального округа. Ими оказались 43-летний Дмитрий Чупашев и 41-летний Сергей Винокуров.

При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб Чупашев Дмитрий Константинович. Приносим искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами, — сообщили в Очерском горокруге о гибели одного из контрактников.

Пресс-служба городской администрации отметила, что у Чупашева принимал участие в боевых действиях в Чечне и был удостоен медали Суворова. У мужчины осталась семья — жена и четверо сыновей.

Дорогие земляки, скорбный список пополнился именем ещё одного бойца – в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг, 15 января 2024 года погиб наш земляк Винокуров Сергей, — рассказали в Частинском муниципальном округе о смерти второго военного.

В сообщении отмечается, что мужчина пошел на службу по контракту в 2023 году. О том, есть ли у мужчины семья, не уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 Минобороны РФ, 24 января вылетевший из аэропорта Чкаловский, потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену с Киевом, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли.