Два иностранных туриста погибли при попытке покорить Эльбрус

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Эльбрусе нашли тела двоих погибших альпинистов, сообщили в МЧС России. Поисково-спасательные работы на месте, где ранее застряли иностранные туристы, завершены.

Обнаружено тело второго погибшего, — сказали в ведомстве.

22 апреля незарегистрированная туристическая группа из пяти человек на высоте 5,3 километра запросила помощь. Оказалось, что у двоих из них случилась горная болезнь. К поисковой операции были привлечены 16 сотрудников и три единицы техники. Работы осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью.

До этого альпинист из Индии едва не погиб при попытке в одиночку покорить Эльбрус. Он устроил одиночное восхождение на гору, не зарегистрировав свой маршрут. На высоте 5,2 километра 32-летнему иностранцу стало плохо. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спасли мужчину, доставив его в альпинистский лагерь.

Летом 2024-го на Эльбрусе погиб турист, специалисты МЧС России транспортировали тело на поляну Азау и передали его полиции. По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии зарегистрированная тургруппа из трех человек отправилась в горы. В ходе похода руководителю восхождения, 59-летнему мужчине, стало плохо, он умер.