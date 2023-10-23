Два грузовика сцепились кабинами после столкновения в Бурятии Babr Mash: двое водителей пострадали в ДТП с грузовиками у села в Бурятии

Фото: ГИБДД по Бурятии

Авария с участием двух грузовиков произошла у села Берегового в Бурятии, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, в результате происшествия пострадали оба водителя.

Как пишет Babr Mash, на месте происшествия столкнулись два большегруза, двигавшихся в попутном направлении. Причиной ДТП канал называет невнимательность одного из участников инцидента. Так, авария произошла, когда водитель двигавшегося впереди автомобиля решил свернуть влево с крайней правой полосы, не обратив внимание на грузовик позади.

После столкновения машины сцепились кабинами, их протащило несколько метров по обочине. Оба водителя получили ушибы и травмы головы, у одного из них — подозрение на перелом руки. Мужчин госпитализировали.

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