Два добровольца теробороны ранены при атаке ВСУ под Белгородом

Два добровольца территориальной самообороны Белгородской области пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника в хуторе Климовое.

В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны. Вся необходимая помощь им оказана медиками, — заявил Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что в селе Мокрая Орловка украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Также по селу Пороз в Грайворонском городском округе был выпущен один минометный снаряд. Пострадавших нет, однако повреждены два частных дома.

На окраине поселка Задорожный, по словам Гладкова, атаке украинского беспилотника подверглись два инфраструктурных объекта. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее российские средства ПВО сбили над территорией Московской области беспилотник ВСУ, который летел на Москву. По словам врио главы Подольска Григория Артамонова, атаку дрона отразили в районе деревни Борисовка. Разрушений на земле и пострадавших нет.