Два десятка рейсов перенесены в Сочи из-за непогоды

В аэропорту Сочи по состоянию на 9:30 мск из-за непогоды перенесены 20 авиарейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Два рейса отменены — в московский Домодедова и Ставрополь.

Пассажиры пяти самолетов ожидают вылета более десяти часов. Это рейсы в Новосибирск, Сургут, Красноярск, Анталью и Душанбе. Порядка 30 самолетов задерживаются на прилет. Аэропорт сейчас работает по фактической погоде.

По данным регионального МЧС, в четырех районах из-за урагана нарушена подачи электроснабжения, без света остаются 11 800 человек. Устранением последствий занимается 119 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на регион обрушился шквалистый ветер, он повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов. Одно из упавших деревьев придавило мужчину. Он скончался от полученных травм.

Основные дороги уже расчищены. Зимние пляжи останутся закрытыми — шторм на море достигает шести баллов. Неблагоприятный прогноз погоды сохраняется до конца дня 25 декабря.

Ранее стало известно, что все трассы и почти все канатные дороги закрыты на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». На «Розе Хутор» работает только одна канатная дорога, и то в разгрузочном режиме. Туристы толпятся в очередях и жалуются на плохую видимость. При этом на «Красной Поляне» закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги. Действуют только зоны развлечения, например, ферма северных оленей.