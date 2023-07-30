Один человек погиб при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае

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Один человек погиб при столкновении двух дельтапланов на склоне горы Юца в Ставропольском крае, сообщает РЕН ТВ. Еще один планерист госпитализирован.

Причины произошедшего устанавливаются.

В июле на этом же месте уже был инцидент с дельтапланом. Двое россиян упали на гору во время полета, их состояние оценивалось как крайне тяжелое. Что послужило причиной падения летательного средства, не сообщалось.

Ранее в Пермском крае на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» дельтаплан рухнул на землю. Во время разгона летательный аппарат напоролся на палатку, из-за чего перевернулся и упал. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Челябинской области двое мужчин разбились насмерть при полете на дельтаплане. Экстремальный полет был подарен одному из мужчин его супругой, вторым погибшим оказался инструктор.

Ранее стало известно, что в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на частный жилой дом. В Сети появились видео с моментом падения летательного средства. На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку. Пилот при падении дельтаплана не пострадал.