Два человека вылетели через лобовое стекло в ДТП в Екатеринбурге

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Авария с участием автомобилей Land Rover и KIA произошла в Екатеринбурге, сообщает ГИБДД по Свердловской области. В результате происшествия пассажиры одной из иномарок вылетели через лобовое стекло. В момент происшествия они были не пристегнуты. Информация о состоянии пассажиров на данный момент неизвестна.

По предварительным данным, установленным сотрудниками Госавтоинспекции, водитель автомобиля Land Rover при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем KIA, двигающимся на зеленый сигнал светофора. Впоследствии автомобиль Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой из салона автомашины вылетели два непристегнутых ремнями безопасности пассажира, — говорится в сообщении.

Всех пострадавших осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП начато административное расследование.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске. В результате происшествия пострадали восемь человек. Специалисты потратили почти два часа на ликвидацию последствий аварии.